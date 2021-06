Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL SONDAGGIOIl Governo Draghi deve durare almeno fino alla fine della legislatura, ma meglio se va oltre: questa sembra essere l'indicazione che emerge, in maniera piuttosto netta, dai dati analizzati da Demos per l'Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino. La maggioranza (relativa, 42%) degli intervistati pensa che l'esecutivo in carica dovrebbe arrivare fino al 2023, scadenza naturale della legislatura. Ma se a questa componente aggiungiamo...