Il Nordest sfiduciato: «La laurea non serve»

IL SONDAGGIO«Io devo studiare sodo preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento», si diceva Abraham Lincoln. Ma oggi è ancora così? Lo studio e l'impegno sono ancora percepiti come strumenti utili per la costruzione del proprio momento, magari economicamente soddisfacente? I nordestini intervistati da Demos per Il Gazzettino appaiono piuttosto scettici sul punto. Guardando ai dati dell'Osservatorio sul Nord Est, infatti, emerge un largo scetticismo: oltre sette rispondenti su dieci (71%) pensano che «al giorno d'oggi...