Con un governo che balla in piena crisi economica e sanitaria, l'influenza della politica sulla Chiesa, l'espressione del suo punto di vista sul dibattito politico e la formazione delle leggi in base all'orientamento è paradossale rispetto a quindici anni fa. «Sembra quasi - commenta Giovanni Vian, docente di storia del cristianesimo contemporaneo all'università Ca' Foscari di Venezia - che il partito cattolico di riferimento o almeno quello attento ad accettare l'intervento della chiesa nel dibattito politico sia quello democratico».

Un dato che anni fa era rappresentato da partiti più di centro destra

«Questo forse è un indizio che il cattolicesimo sotto il pontificato di Francesco e la Chiesa italiana hanno assunto un maggior impegno sul piano della giustizia sociale e della riduzione delle diseguaglianze: temi cui il partito democratico è più prossimo, ma è anche il segnale di quanto il Pd sia andato gradualmente spostandosi verso il centro, lasciando abbastanza scoperta la sinistra a livello di rappresentanza partitica».

È il segno di una progressiva accettazione di una dimensione laica della società?

«Ho l'impressione che nell'era attuale con Papa Francesco, gli interventi pubblici della chiesa si siano orientati su temi come l'immigrazione, le nuove povertà, la pace, che non sempre trovano una corrispondenza in termini di legge. Posizioni, in cui la destra italiana e mondiale (penso anche a Trump) si riconoscono meno».

Leggi che suscitano l'interesse della Chiesa?

«Se una volta interveniva con frequenza su questioni etiche legate alla sfera della famiglia, come la natalità, il divorzio, l'interruzione di gravidanza o ai tempi del cardinal Ruini sui Dico, ho l'impressione che il pontificato di Francesco abbia segnato una svolta».

