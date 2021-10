Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL SONDAGGIO«l veneto è una vera e propria lingua e andrebbe riconosciuta e tutelata come il sardo, il ladino, il friulano, eccetera»? Sì, sembra essere la risposta dei veneti intervistati da Demos per l'Osservatorio sul Nord Est: oggi, è il 63% a dichiararsi d'accordo con questa affermazione. Se guardiamo al 2019, possiamo vedere come l'incremento sia piuttosto marcato. Due anni fa, infatti, era il 54% a sostenere questa posizione: la...