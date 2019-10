Il cinema è in ripresa e piace ai più giovani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SONDAGGIO«Il cinema non morirà mai, ormai è nato e non può morire: morirà la sala cinematografica, forse, ma di questo non mi frega niente», diceva Mario Monicelli. Chissà cosa direbbe ora il compianto regista italiano: secondo i dati raccolti da Demos per l'Osservatorio sul Nordest, infatti, pare che le sale siano, se non in ottima salute, almeno in ripresa. Un nordestino su cinque, infatti, dichiara di andare al cinema almeno una volta al mese e il valore è in crescita di 8 punti percentuali rispetto al 2015. Sostanzialmente...