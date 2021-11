Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL SONDAGGIOPiù di tre su dieci convinti dell'efficienza. Ma per il 49% non è sufficiente a risolvere i tanti problemi. L'ultima acqua granda è del 12 novembre del 2019 ed è stata di 187 centimetri sul medio mare: la misura della paura e della distruzione che ha invaso Venezia, allagandola ben oltre i livelli a cui la città è abituata e associata nell'immaginario collettivo. Un anno dopo, viene messo in funzione il MOSE, il sistema di...