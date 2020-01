«Sempre meno convinto della politica estera militare statunitense, il Nordest critica fortemente l'ultimo intervento in Iraq. Ma, è opportuno sottolineare come il decremento dei consensi negli ultimi 17 anni non possa considerarsi significativo». Questo il commento di Arduino Paniccia, Presidente di ASCE di Venezia (Scuola di Guerra Economica e Competizione Internazionale) al sondaggio.

La flessione dei consensi però colpisce.

«Certamente le proiezioni evidenziano una posizione contraria rispetto alle operazioni Usa in Medio Oriente, ma rivelano anche un'assenza di conoscenza degli attuali equilibri internazionali».

Le opinioni si costruiscono sulla narrazione dei fatti.

«Vero. Il punto è che la non conoscenza' è dettata anche da una concreta mancanza di chiarezza da parte dei protagonisti della scena internazionale. Specie quando si parla degli Stati Uniti. La voce dello zio Sam, del resto, ha smesso di essere la più forte o attendibile. Ora ci sono altri protagonisti e nuove competizioni economiche. E in questo nuovo dialogo, più rumoroso e difficile, è altamente probabile che gli Usa tendano a tutelare maggiormente i propri interessi rispetto al passato. Per questo la curva dei consensi si muove verso il basso».

La diffidenza, dunque, appare giustificata?

«Direi che la mancanza di chiarezza non coinvolge solo gli Stati Uniti, ma anche la Cina e la Federazione Russa di Putin. Ciascuno si muove ispirato al benessere della propria popolazione. Il rischio è che le organizzazioni sovranazionali perdano potere e che cresca la confusione nello scacchiere internazionale».

