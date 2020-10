«I confini di un Comune non possono essere tracciati in virtù della territorialità, ma sulla base delle funzioni per i cittadini». Sono questi gli unici limiti possibili per Ivone Cacciavillani, avvocato amministrativista che riprende fedelmente il pensiero di Feliciano Benvenuti giurista, accademico e avvocato padovano scomparso nel 1999, cultore del diritto amministrativo. E la convinzione di Ivone Cacciavillani ha radici lontane. Perché fu proprio lui ad essere consulente e regista delle prime fusioni di Comuni in Veneto negli anni Novanta.

Anacronistico, dunque, il desiderio di mantenere la geografia di alcuni territori.

«Dico che unire non significa perdere identità, vuol dire invece accrescere l'efficienza di un'area e la qualità della vita dei propri abitanti; guardare avanti verso il futuro e agire per osmosi non per fredde aggregazioni».

Le idee di veneti, friulani e trentini sono piuttosto confuse. In molti vorrebbero mantenere immutati i confini.

«Fuori dal tempo e dalla ragione. Tant'è che in Italia ci troviamo comuni di un centinaio di abitanti che si animano sulla base della stessa legge che vale per comuni di 200 o 300 mila abitanti. Con sindaci e dipendenti comunali di piccoli paesi e grandi città che hanno gli stessi identici poteri. Non è normale che sia così. Confidiamo che l'autonomia possa rivedere tali storture, queste assurde amministrazioni. Dobbiamo puntare all'assimilazione».

Un percorso non semplice.

«Molto più semplice di quanto si possa immaginare. E anche la Chiesa dovrebbe riflettere in tal senso. Non si capisce perché le Diocesi rimarchino i confini del sedicesimo secolo. Come può, ad esempio, Asiago essere sotto la diocesi di Padova o Ceggia in quella di Vittorio Veneto. Da rivedere direi».

