«Un significato unico di famiglia non esiste. E non è certo una novità contemporanea. Già negli anni Cinquanta, quando lo schema del nucleo familiare era consacrato dal rito religioso e benedetto dai figli per un'unione indissolubile, c'erano i tradimenti, c'era chi aveva due famiglie e poi, le unioni omosessuali tenute nascoste». Nulla di sorprendente, nulla di straordinario nell'evoluzione raccontata dal sondaggio negli ultimi anni per Stefano Allievi, sociologo, scrittore e Professore all'Università di Padova.

Nulla di nuovo dunque?

«Vero. Anche se sorprende l'apertura verso una diversa visione di famiglia che risulta trasversale anche ai partiti, persino a quelli di centrodestra, storicamente più devoti al senso stretto di matrimonio».

Le trasformazioni sono rapide.

«E rispecchiano quello che accade in tutto il resto del mondo. Tutti i sondaggi su questo tema vanno nella medesima direzione, verso un modo differente di essere una famiglia; e si tratta di dati superano i confini del credo religioso. Perché ebrei, musulmani, cattolici, hanno la medesima opinione sulle convivenze e sulle coppie gay. Questo, almeno, accade in tutto il mondo sviluppato».

Non possiamo però trascurare una cospicua minoranza che invece non accetta le nuove unioni.

«Certo, in effetti, non è una percentuale trascurabile. Ma le proiezioni sono destinate a cambiare nei prossimi anni. Così come dimostra il dato storico del sondaggio. In ogni caso non è necessario arrivare al cento per cento dei consensi per muovere lo sguardo altrove, verso lo smarrimento della famiglia tradizionale».

Annamaria Bacchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA