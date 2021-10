Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«So variare tra due parlate, in modo che non si sa se sia veneto o napoletano. E non ho mai subìto emarginazioni linguistiche nel rapporto con il pubblico». Salvatore Esposito, attore nato nel rione Sanità di Napoli, cresciuto in Veneto e fondatore con Monica Zuccon del duo comico Cafè Sconcerto, esprime la riscossa dialettale nel descrivere il suo bilinguismo teatrale.Come scambia la parlata veneta con la napoletana?«Tra giochi...