Governo Conte promosso Bocciate le opposizioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SONDAGGIOGoverno Conte (molto) apprezzato, opposizioni (molto) in difficoltà: queste sembrano le indicazioni principali che emergono dai dati dell'Osservatorio sul Nordest del Gazzettino. L'esecutivo sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle, infatti, raccoglie il 63% dei giudizi positivi dei rispondenti. Le opposizioni del Partito Democratico e di Forza Italia, invece, si fermano molto più indietro: 28 e 25%. Piuttosto ampie, però, le quote di intervistati che non si esprimono: il 20% sul governo, l'8% sulle opposizioni. Sono, forse, segni...