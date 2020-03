IL SONDAGGIO

Non è paese per donne: viene da parafrasare il titolo del famoso film dei fratelli Cohen a guardare i dati pubblicati oggi. Secondo le analisi di Demos per l'Osservatorio sul Nordest, l'idea che l'uguaglianza di genere sia raggiunta è sostenuta dal 35% dei nordestini, mentre la maggioranza (55%) ritiene che gli uomini continuino ad avere dei vantaggi legati al solo fatto che sono uomini. Nettamente minoritaria, invece, la quota di chi ritiene che le donne abbiano ormai più importanza degli uomini (10%).

Rispetto a cinque anni fa, gli indicatori sembrano aver cambiato decisamente segno: nel 2015, un nordestino su due riteneva che ormai l'uguaglianza fosse ormai raggiunta, mentre oggi la quota si ferma al 35%, 15 punti percentuali più in basso. Un aumento sostanzialmente equivalente, invece, è rilevabile nella componete che sottolinea come il vantaggio maschile sia ancora ben presente (dal 41 al 55%). Immutata, poi, la percentuale di chi ritiene siano le donne ormai ad avere più rilevanza.

DIVERSE VISIONI

La visione di uomini e donne, in questo caso, appare più che mai significativa. I primi, infatti, si dividono quasi equamente tra chi pensa che la parità dei sessi sia raggiunta (44%) e quanti invece ritengono che il proprio genere goda di vantaggi (42%), anche se una quota non trascurabile è convinto che il comando sia ormai femminile (14%). Tra le donne, la consapevolezza di vivere in una società largamente dominata dagli uomini appare molto ampia, arrivando a coinvolgerne quasi sette su dieci (68%). Poco più di una su quattro (26%), invece, pensa che la parità dei sessi sia realizzata e solo una quota residuale (6%) ritiene di godere di posizioni di privilegio.

Se al genere aggiungiamo l'età, possiamo trarre ulteriori indicazioni interessanti. Tra le donne, l'idea che gli uomini continuino a godere di vantaggi legati al proprio genere è nettamente maggioritaria in ogni età. Tra le ragazze con meno di 25 anni, il valore raggiunge la quasi totalità (96%) e si attesta tra il 72 e il 76% tra le donne tra i 25 e i 54 anni. Nelle adulte e nelle anziane questo orientamento scende rispettivamente al 62 e 57%, mentre in questi settori parallelamente aumenta la percentuale di quelle che ritengono raggiunta l'uguaglianza (33 e 31%).

Tra gli uomini, invece, le posizioni variano molto in relazione all'età. I più giovani ritengono ormai raggiunta la parità dei sessi (58%), e allo stesso modo si orientano coloro che hanno tra i 25 e i 34 anni (52%) e gli anziani con oltre 65 anni (46%). Nelle classi d'età più centrali, invece, tende a crescere l'idea che gli uomini godano di vantaggi legati al proprio genere: il valore infatti raggiunte il 46-47% tra coloro che hanno tra i 35 e i 54 anni e supera la maggioranza assoluta (54%) tra chi ha tra i 55 e i 64 anni.

«Ogni volta che abbiamo una possibilità di successo, spostano il traguardo!», diceva una delle protagoniste del film Il diritto di contare. La strada verso la parità, dunque, non finisce mai: servono buone scarpe, dunque, ma anche alleati consapevoli.

Natascia Porcellato

