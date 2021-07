Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I giovani sono sicuramente i più europei, ma se entrano nel mondo del lavoro, lo diventano meno. E l'Europa, che non può essere un'unione di persone che si riunisce solo perché sta arrivando una pandemia, diventa forte solo quando c'è un pericolo. Sono due osservazioni in tema di fiducia nell'Ue, che inquadra Arduino Paniccia, per molti anni docente universitario di relazioni internazionali e studi strategici, ora presidente di Asce...