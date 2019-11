«Gli oppositori un rischio per sé e per gli altri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Buona parte della popolazione vuole farsi vaccinare, nella consapevolezza che non si tratti di una protezione solo per se stessi, ma bensì per l'intera società». Questa la premessa di Domenico Crisarà, segretario generale della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) del Veneto: «La scienza, del resto, non è democratica, non deve lasciare libertà di scelta. E, quindi, se la comunità scientifica concorda sull'efficacia di un vaccino, allora non c'è da discutere se - e quando - sia giusto o non giusto. Si fa e...