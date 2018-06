Forte segnale anticrisi: si torna a fare vacanza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SONDAGGIO«Il più bel viaggio è quello che non è stato ancora fatto»: e se lo dice Loïck Peyron, il più veloce velista del mondo, forse vale davvero la pena, appena possibile, programmare una fuga dalla quotidianità. E quale stagione migliore, se non quella estiva? Secondo i dati analizzati da Demos per l'Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino, quasi un intervistato su due andrà in vacanza durante i prossimi mesi. Guardando alla serie storica, possiamo vedere come siano cambiate le abitudini dei nordestini. Nel 2001, la quota di...