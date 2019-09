«Forse più possibilità adesso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il Nordest guarda all'autonomia del Veneto come ad un traguardo più difficile da raggiungere. Ma per Mario Bertolissi, costituzionalista e docente all'Università di Padova, «l'opinione pubblica è semplicemente influenzata da certe dichiarazioni pessimistiche della Lega seguite all'insediamento del nuovo Governo Conte».Lo sconforto è però diffuso.«Sì, ma dal mio punto di vista assolutamente ingiustificato. Perché le istituzioni dovranno obbligatoriamente rispondere alla richiesta di autonomia di regioni come il Veneto e la Lombardia...