«Fare presto o tra 20 anni sparirà tutto»

«Alludere ad un dialetto veneto è di per sé una contraddizione. Perché le parole, le espressioni, cambiano non solo da provincia a provincia, ma anche da frazione a frazione. Impossibile, quindi, ipotizzare una lingua che unisca tante peculiarità linguistiche. Le differenti declinazioni non potrebbero mai essere riassunte in un idioma». Per Espedita Grandesso, veneziana, scrittrice e poetessa dialettale, non ci sono le basi per costruire un unico vocabolario della lingua veneta. «Sarebbe meglio, invece, - sottolinea Grandesso limitarci...