Europee, nuovo record Lega Pd in risalita, crisi del M5S

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SONDAGGIOLega sempre più primo partito in Veneto: a poco più di due settimane dal 26 maggio, sembra essere questa l'indicazione principale che emerge dai dati elaborati da Demos per il Gazzettino. Il Partito Democratico, invece, si afferma come seconda formazione in Regione lasciando il terzo posto all'alleato di Governo di Salvini, il Movimento 5 Stelle. Forza Italia e Fratelli d'Italia appaiono molto più indietro, ma dovrebbero superare la soglia di sbarramento prevista per queste consultazioni, mentre non sembra raggiungere questo...