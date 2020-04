IL SONDAGGIO

La domanda che corre nella mente di tutti è la stessa: quando finirà tutto questo? Quando potremo tornare alle nostre vite? Secondo i dati dell'Osservatorio sul Nordest di Demos, la maggioranza (56%) pensa che l'epidemia si esaurirà entro maggio e poco meno di un nordestino su tre (31%) ritiene che non sarà prima di giugno. A testimoniare la grande incertezza del periodo, è piuttosto ampia la quota di intervistati che non si esprime (14%).

Quando è iniziato tutto, con i primi casi registrati a Vò Euganeo e Codogno, era il 21 febbraio. Dopo quasi sei settimane, siamo ancora nel pieno dell'epidemia. Si sono via via fatte più dure, le restrizioni: ci siamo chiusi in casa, si sono abbassate le saracinesche di bar e ristoranti, sono stati messi i lucchetti ai cancelli di molte fabbriche. A consentire questo lock-down sono i lavoratori del settore primario e quelli impegnati in attività correlate; le forze dell'ordine e i farmacisti; i corrieri e i giornalisti; gli impiegati pubblici e quelli del terzo settore. Tutti a creare un invisibile cordone intorno a quella prima linea costituita da medici, infermieri e operatori socio-sanitari.

LE FASCE D'ETÀ

Nessuno sa davvero quando finirà, e nonostante i nordestini scommettano su una conclusione per la fine del mese prossimo, le opinioni variano fortemente in base all'età. A puntare su questa ipotesi, infatti, sono in misura massiccia i giovani (81%), seguiti da chi ha tra i 25 e i 34 anni, (69%) e dalle persone di età centrale (35-44 anni, 60%). Tra questi ultimi, però, tende a crescere (37%) anche la quota di intervistati che non vedono la fine di questa esperienza prima di giugno, e il valore si mantiene costante anche tra gli adulti (45-64 anni). Tra gli over-65, invece, rileviamo una incertezza superiore alla media, identificabile in quel 31% che non si esprime.

I TIMORI

Le preoccupazioni non sono solo per la fine dell'epidemia, ma anche per quello che lascerà dopo. Ci sarà il sollievo di chi è sopravvissuto, accompagnato da un non facilmente identificabile senso di colpa. Ci sarà il dolore, accecante, per le persone che avranno perso la vita, con le comunità strette intorno alle famiglie ferite.

E le stesse comunità dovranno rimboccarsi le maniche per far ripartire le attività ora chiuse. Anche se la rilevazione è stata fatta prima dell'ultima stretta formalizzata nel Dl n. 19 del 25 marzo scorso, l'allarme su questo era già alto. L'Italia entrerà in recessione? Lo sospetta l'81% dei nordestini, ma il valore raggiunge il 90% tra gli imprenditori. Familiari o amici perderanno il lavoro? Il 64% dei nordestini dichiara di avere molta o abbastanza paura che l'eventualità si concretizzi, ma la preoccupazione sale al 70% tra operai e casalinghe. Un (relativo) ottimismo si intravvede solo per i timori legati al proprio impiego: in proposito, è il 29% ad esternare questa preoccupazione, anche se l'allarme tende a crescere tra operai (49%) e imprenditori (36%). E sale anche tra le donne (35%) che, dopo la crisi del 2008, hanno imparato, a loro spese, che i primi posti a saltare sono proprio i loro.

Natascia Porcellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA