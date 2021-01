Sogno e speranza sono due parole che rispecchiano i suoi sentimenti, quando pensa al 2021: il desiderio di individuare un farmaco per la cura della Cardiomiopatia Aritmogena del Ventricolo Destro, e l'attesa che si avveri. Graziella Paola Marcon, 68 anni, è la presidentessa di Geca (Giovani e Cuore Aritmico), associazione nata nel 2000 a Padova per lottare contro la malattia del cuore matto, di cui diversi sportivi come il calciatore Piermario Morosini e tante altre persone in giovane età sono stati vittime.

Che storia si può raccontare sulla struttura?

«Sono stata infermiera, ho lavorato all'ospedale civile di Padova, e dagli anni 80 sono impegnata a capire e promuovere la conoscenza di questa malattia. Nella mia famiglia sono morti due fratelli giovani, ho sofferto molto, e volevo trovare una causa, perché prima non esisteva una diagnosi. Grazie al prof. Andrea Nava, ho incontrato altre famiglie in cura: oggi ne seguiamo oltre ottocento in tutta Italia».

L'esperienza più bella che avete sostenuto per la ricerca genetica?

«Quella di una ragazza di Milano, arrivata in Geca da ragazzina con una forma chiara di aritmia e un defibrillatore impiantato. Nonostante i limiti a cui i giovani devono attenersi, dallo sport all'assunzione di un farmaco, ai controlli periodici, lei ha realizzato il suo sogno: è diventata mamma di un bambino, che non ha la malattia genetica».

Che futuro vede per la solidarietà?

«È una forza che ogni persona porta dentro, ma nessuno sa fermare. Se trovi la chiave giusta nel far capire che è un dono grande, hai un ritorno immenso quando cerchi di essere di aiuto agli altri».

Filomena Spolaor

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA