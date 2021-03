Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Come si immagina il futuro Paolo Crepet? Negli scenari per il dopo - Covid lo psichiatra e sociologo crede che «molta gente avrà paura dei giovani».Come funzionerà quando ritorneremo normali?«Siamo diversi per mille motivi, compreso quello culturale. Io potrei dire che mi fa paura trovarmi in piazza delle Erbe a farmi lo spritz con duemila adolescenti, ma è quello che loro vogliono. Saremo su due pianeti diversi, e non credo sia solo...