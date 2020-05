«Da un lato c'è la piramide che si erge solitaria e potente nel deserto, dall'altra c'è il tempio greco costituito da numerose colonne sorrette però da un frontone». Così Aldo Bonomi, sociologo e direttore del Consorzio Aaster (Agenti di sviluppo del territorio), percepisce rispettivamente la visione della gestione statale della cosa pubblica e quella di una cogestione tra Stato e Regioni, laddove le Regioni sono le colonne e il frontone lo Stato. Una premessa per raccontare il senso e il motivo della vittoria del tempio greco a Nordest.

Veneti, friulani e trentini sono d'accordo, dunque, nell'auspicare una collaborazione quando si tratta di pandemia tra centro e periferia.

«Proprio così. Non hanno dubbi. Scelgono l'equilibrio rappresentato da una base fatta di identità territoriale coordinata dal Governo. Una proiezione per descrivere un popolo saggio, che non dimentica però quanto conti e abbia contato - in questo periodo di emergenza - la propria rete comunitaria e quella della medicina territoriale. Un popolo consapevole dei propri punti di forza».

Ben diverso l'approccio quando si parla di economia.

«Spicca il desiderio di operare autonomamente senza guardare alla piramide statale. Soprattutto quando si tratta di turismo. Una visione regionale della gestione economica che colpisce soprattutto perché risulta trasversale all'appartenenza politica».

Il Nordest crede fermamente nelle proprie risorse.

«Ed è anche grazie a questa diffusa convinzione che evoca la potenza della propria identità territoriale e le proprie preziose peculiarità, che il Nordest ripartirà con una nuova fase economica».

Annamaria Bacchin

