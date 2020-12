Gino, lo chiameremo così, è un neo pensionato, e vive nella Bassa Padovana. Ha lavorato per 32 anni all'interno di una fabbrica come metalmeccanico, ed è iscritto al sindacato di categoria della Cisl Veneto. La sua è una fotografia della maggior parte dei pensionati veneti, che secondo i dati del casellario Inps, percepiscono una pensione medio bassa (fino a 2mila euro lordi).

È vero che i pensionati risparmiano?

«Il lavoro del metalmeccanico mi ha fatto capire che è duro, ma si può risparmiare. Sono stato in cassa integrazione Covid per quasi tre mesi. Il mio stipendio era ridotto al 55 per cento. Non è facile vivere da lavoratore in questo periodo. Il Covid ci ha messo in ginocchio. Dal 1 agosto sono pensionato e riesco ad aiutare la famiglia».

Come?

«Ho una figlia che sta lavorando, ma anche studiando all'università, e servono soldi. Lei non riesce a farcela da sola e io la aiuto, perché ai figli va data riconoscenza. In questi mesi di cassa integrazione ho sentito i miei risparmi molto deboli. Ho sempre mantenuto la mia famiglia (moglie e figlia) col mio solo reddito. Ma mi sento fortunato, perché ho anche una casa mia, ed è un peso in meno per il portafoglio. In vacanza però ci sono stato sempre poco; ma provvedo per mia figlia. Io mi sono sempre accontentato. Si può vivere bene, basta non essere esigenti».

Che situazione vede?

«La gente va a fare la spesa, e compra il minimo indispensabile: la quantità è ridotta, e la qualità più scarsa. Ci sono persone di tutte le fasce d'età che chiedono ai Caf informazioni sul reddito di cittadinanza, i bonus dell'affitto e delle bollette. La difficoltà della situazione economica attuale si sente. Sono arrivate persone che piangevano, erano disperate, perché senza risparmi».

