«Il Nordest non vive un momento di sfiducia o di disincanto nei confronti della politica. Si tratta più semplicemente di un naturale decorso di disaffezione che colpisce ogni Governo». Ne è convinto Stefano Allievi, sociologo, Docente all'Università di Padova che aggiunge: «Passata la novità dell'esordio di ogni amministrazione del Paese sia essa di centrodestra che di centrosinistra è destinata a perdere consensi. È sempre stato così».

E anche ora, in effetti, con il Governo Conte Bis la storia si ripete. I giudizi positivi a Nordest si sono praticamente dimezzati dall'inizio del primo mandato.

«E non c'è da meravigliarsi. Perché accanto ad una inevitabile perdita di consenso dettata dallo scorrere del tempo ricordiamo che lo stesso accadde al Governo Renzi e prima di lui al Governo Monti - A Nordest, territorio della Lega, c'è anche una questione politica, che non può vedere con grande entusiasmo una coalizione di centrosinistra al Governo».

Il decremento di popolarità rimane piuttosto significativo.

«Colpisce anche perché il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte era partito con un consenso più che ampio. Forse anche per una questione di immagine. Una novità mediaticamente accattivante».

C'è un altro aspetto rilevante nel sondaggio: la percezione dell'assenza di idee emergenti nell'attuale Governo.

«Un dato positivo dal mio punto di vista trattandosi di una coalizione. Mi spiego: se si decide di lavorare insieme è giusto che si trovi un equilibrio nel dialogo. Deve esserci un'armonia di intenti e di voci e non una sola voce grossa. Perché gli assoli, si sa, non producono mai vantaggi, né al Governo, né ai cittadini».

Annamaria Bacchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA