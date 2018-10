«Difficile sintonia tra la fede e linea politica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È una geografia del Nordest che disegna la percezione della Chiesa nel dibattito politico italiano. E dove i confini di veneti, friulani e trentini, si smarriscono un po' innanzi agli interventi religiosi nelle questioni della res publica'. Un fermo immagine che potrebbe lasciar trasparire una sorta di allontanamento del Nordest dalla fede. Ma non è esattamente così. In questo momento storico, evidentemente, non tutti i fedeli ricevono le risposte che vorrebbero dalla Chiesa. Più che altro non sono in sintonia con la propria linea o...