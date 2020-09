IL SONDAGGIO

Nel 2008 il 44% diceva che convivere era già fare famiglia, adesso la pensa il questo maniera il 66 per cento del Nordest. Cos'è famiglia oggi? È intorno a questa domanda che si concentra l'Osservatorio sul Nord Est di oggi, su come sia cambiata la forma sociale a cui applichiamo questa definizione. Secondo i dati analizzati da Demos, la maggioranza degli intervistati (65%) pensa che per essere una famiglia basta convivere. Non è necessario quindi essersi sposati, di fronte a un prete o a un pubblico ufficiale (17%), o aver giurato eterno amore in Chiesa (15%). Come sono cambiati nel tempo i diversi orientamenti? In maniera piuttosto decisa. Dodici anni fa, infatti, era il 21% a pensare che una famiglia era quella scaturita dal matrimonio in Chiesa: oggi la quota si ferma al 15% (-6 punti percentuali). Quanti ritenevano necessario un impegno formale, fosse di fronte a Dio o al sindaco, nel 2008 erano il 33%: oggi la metà (17%). Ad essere cresciuta, nettamente, è la componente che individua la famiglia nella scelta di convivenza: dal 44% del 2008 sale al 65% attuale, con un +21 punti percentuali che ben simbolizza il cambiamento sociale che è intervenuto.

IL CALO DEI RITI

D'altra parte, è da diversi anni che le statistiche registrano un calo dei riti, civili o religiosi. Prendiamo il Veneto, per esempio: i matrimoni sono scesi dagli oltre 23mila del 1982 ai 14mila del 2018 (Sistema Statistico Regionale). Parallelamente, è cambiata anche l'età degli sposi: nel 1982, l'età media degli uomini al matrimonio era di 28 anni, mentre nel 2018 sfiora i 40; per le donne, si sale dai 24 anni medi registrati nel 1982 ai 36 del 2018. L'istituto familiare, dunque, non sembra più essere legato al rito matrimoniale, che è cambiato nel suo significato all'interno del corso di vita, per collegarsi a scelte di convivenza informale, più che ai riti di un tempo. Questi cambiamenti sembrano interessare anche la percezione sociale delle coppie omosessuali: secondo il 64% dei nordestini, infatti, è una famiglia anche quella composta da due persone dello stesso sesso che convivono.

STESSO SESSO

In quali settori appare più ampia questa visione? Consideriamo il fattore anagrafico. Sono i più giovani a mostrare maggiormente questo tipo di orientamento: tra gli under 25, l'idea che siano famiglie anche le convivenze tra omosessuali raggiunge il 92%, mentre tra coloro che hanno tra i 25 e i 34 anni il valore si attesta intorno all'87%. Nelle classi d'età centrali (35-54 anni), le percentuali oscillano tra il 72 e il 75%. La quota tende a scendere tra gli adulti di età compresa tra i 55 e i 64 anni (60%), anche se è solo tra gli anziani con oltre 65 anni che il valore si ferma sotto la soglia della maggioranza assoluta (37%). Se le divisioni anagrafiche appaiono piuttosto chiare, rileviamo come la politica in questo caso tenda a stemperare le differenze: in nessun elettorato, infatti, si scende sotto la soglia del 50%. L'adesione più ampia è osservabile tra gli elettori del M5s (85%), di Forza Italia e dei partiti minori (81%). Tra chi guarda al Pd, il valore si attesta al 71%, mentre i sostenitori di FdI e della Lega convinti che sia famiglia anche quella composta da omosessuali conviventi sono rispettivamente il 64 e 54%.

Natascia Porcellato

