Contro le baby gang? Psicologi e poliziotti

IL SONDAGGIOSi definisce baby gang quel fenomeno di microcriminalità organizzata attraverso cui minorenni attuano comportamenti devianti contro cose e persone. Sono diffuse per lo più, ma non esclusivamente, in contesti urbani e le loro imprese occupano ormai stabilmente le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. L'Osservatorio sul Nord Est riflette oggi su questa realtà, indagando l'orientamento dell'opinione pubblica sulla modalità più efficace per contrarla. Secondo i dati elaborati da Demos per Il Gazzettino, i nordestini...