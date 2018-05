Conte (Cisl): «Tuteliamo tutti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAVENEZIA Una proiezione più che nitida che non lascia spazio ad alcun dubbio. Per buona parte del Nordest i sindacati oggi tutelano soprattutto gli immigrati.Ma l'immagine è «fortemente distorta» per Giovanni Conte, responsabile Cisl per la Riviera del Brenta. «Il nostro obiettivo è tutelare tutti i lavoratori. Sono convinto - sottolinea Conte - che questa classifica sia il frutto delle delusioni sopraggiunte dopo la crisi».I giovani sembrano essere in coda alle priorità dei sindacati.Ma non è affatto così. Il problema è...