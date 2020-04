IL SONDAGGIO

A che punto siamo con la smaterializzazione del denaro in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e nella Provincia autonoma di Trento? Secondo i dati analizzati da Demos per l'Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino, i soldi in contanti (46%) sono il mezzo di pagamento preferito dei nordestini per gli acquisti di tutti i giorni. Al secondo posto, troviamo il bancomat (37%) che precede abbondantemente le carte di credito (13%). Ancora piuttosto residuale, invece, la percentuale di intervistati che predilige lo smartphone (3%). Tuttavia, se consideriamo complessivamente quanti utilizzano più volentieri i pagamenti elettronici rispetto alla modalità tradizionale, vediamo che sono ormai la maggioranza assoluta (53%) dei nordestini.

LE FASCE

Chi preferisce usare i soldi in contanti? Il profilo appare piuttosto interessante. Sono in misura maggiore i ragazzi con meno di 25 anni (55%) e gli anziani che hanno superato i 65 (60%), oltre a quanti sono in possesso di un basso livello di istruzione (77%), a dimostrare un certo attaccamento alla moneta reale. Dal punto di vista socio-professionale, invece, a preferire questa modalità di pagamento nella quotidianità sono i lavoratori autonomi (58%) e le casalinghe (67%), oltre ai disoccupati (56%), ai pensionati (54%) e agli studenti (53%).

I pagamenti elettronici tramite le carte di debito, invece, sono prediletti dai giovani tra i 25 e i 34 anni (42%), dalle persone di età centrale (35-44 anni, 50%) e dagli adulti (55-64 anni, 42%). Considerando il titolo di studio, possiamo vedere che il bancomat è apprezzato soprattutto da coloro che hanno conseguito un diploma o una laurea (50%), mentre se guardiamo alla condizione lavorativa, sono i liberi professionisti (43%) e gli impiegati (56%) a scegliere questa modalità di pagamento.

L'uso di carte di credito, invece, appare più frequente tra gli adulti tra i 45 e i 54 anni (21%), oltre che tra i tecnici (21%) e chi esercita una libera professione (20%).

IL CELLULARE

Interessante, inoltre, è osservare come l'utilizzo di smartphone, in generale piuttosto limitato, appaia più frequente tra i giovani con meno di 35 anni (7%) e tra gli studenti (9%), caratterizzandosi, almeno per il momento, come una modalità di pagamento generazionale.

Al di là dell'uso quotidiano, quali tra questi sistemi vengono giudicati più comodi? Al primo posto si afferma il bancomat (44%), che precede sia i soldi in contanti (36%) che le carte di credito (13%), lasciando all'ultimo posto gli smartphone (6%).

Il pagamento che viene giudicato più sicuro, invece, è quello in banconote e monete (40%), che precede di misura le carte di debito (38%). Carte di credito (16%) e smartphone (3%), invece, sembrano suscitare meno tranquillità.

LA SEMPLICITÀ

Infine, analizziamo il giudizio sulla semplicità di utilizzo delle diverse modalità di pagamento. La graduatoria appare piuttosto simile a quella osservata per la dimensione della sicurezza: i contanti occupano la prima posizione (41%), precedendo di poco il bancomat (39%), e lasciando in coda, distanziate, le carte di credito (13%) e gli smartphone (6%).

Natascia Porcellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA