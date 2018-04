Con l'Europa e con l'euro Il Nordest: no isolamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SONDAGGIOIl futuro dell'Italia è in Europa e con l'euro: questa è l'indicazione che emerge dalle analisi di Demos per Il Gazzettino. Secondo i dati dell'Osservatorio sul Nordest, infatti, il 63% degli intervistati pensa sia necessario «restare nell'euro e nell'Unione Europea: il progetto europeo non deve fallire e l'Italia deve fare le riforme necessarie». Il 21%, invece, è dell'opinione che sia preferibile «uscire dall'euro, ma rimanere dentro all'Unione Europea: con la nostra moneta saremo più liberi, ma dobbiamo mantenere l'Unione...