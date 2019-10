«Compensano la solitudine della gente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Sono sempre più numerosi e sempre più piccoli. Un po' perché la piccola taglia è meno impegnativa, un po' perché le case hanno spazi contenuti; e poi c'è la questione economica a contare. Perché è evidente che l'alimentazione di un amico a quattro zampe di qualche chilo sia meno onerosa di quella per un suo simile di mezzo quintale». Carmine Guadagno, medico veterinario, Direttore dell'Igiene Urbana Veterinaria dell'Ulss 3 Serenissima, conferma la crescente passione per gli animali domestici nelle case del Nordest. Come spiega...