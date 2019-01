Ci vuole l'Uomo Forte? Sei su dieci dicono sì

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SONDAGGIOC'è troppa confusione ci vorrebbe un Uomo Forte a guidare il Paese: il 61% dei nordestini intervistati da Demos per l'Osservatorio sul Nordest del Gazzettino, si dichiara moltissimo o molto d'accordo con questa affermazione. Una richiesta, quella dell'Uomo Forte, che non è nuova e prevale soprattutto in chi ha un livello d'istruzione più basso. Guardando alla serie storica, possiamo vedere che dal 1998 ad oggi i valori, pur fluttuando nelle diverse fasi politiche che si sono succedute, non sono mai scesi sotto la soglia della...