Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Non si dà la colpa né ai pro, né ai no-vax. L'equilibrio mostra un elemento di ragionevolezza: da come si comporta la media dei cittadini è più avanti dei mass media, che danno più spazio ai non vaccinati di quello che attribuiscono le persone comuni. Stefano Allievi, professore di sociologia dell'università di Padova, non nasconde che «ciò che si vive nel paese è diverso da come viene rappresentato».I vaccinati danno la caccia...