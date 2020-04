La generosità e l'altruismo non sono una novità per Maurizio Ceriello, presidente della Croce Verde di Venezia e Mestre. Dal 1985 guida l'associazione che, due volte all'anno, organizza corsi di formazione per diventare soccorritori volontari. Alla fine, non tutti riescono ad unirsi a noi, perché una cosa deve essere molto chiara precisa Ceriello - non ci si improvvisa volontari, specialmente in ambito sanitario.

Le competenze prima della solidarietà.

Certo. Anche perché si tratta di formazione obbligatoria. E questo vale sia per i soccorritori, che per gli autisti dei nostri mezzi, ambulanze ed auto. Una premessa fondamentale per la nostra missione, che prende ancora più forza in questo periodo di emergenza sanitaria.

La passione per il volontariato come si relaziona oggi con la paura del contagio? E chi sono i volontari?

I nostri volontari superano i timori con le competenze e con il senso di responsabilità. Un microcosmo in cui sono presenti tutte le categorie professionali, dai 18 ai 65 anni. L'impegno è quello di partecipare alla nostra attività con turni obbligatori: due al mese di 8 ore ciascuno.

Come e dove vi state muovendo in questi giorni?

Su richiesta della Ulss 3 trasportiamo soprattutto malati Covid. Ma in collaborazione con la Protezione Civile ci occupiamo anche della distribuzione della spesa e dei farmaci a chi è in quarantena. Come pure dello smaltimento dei loro rifiuti. Non ultimo, i nostri volontari si preoccupano anche di valutare le condizioni dei senza fissa dimora del territorio. Insomma non si fermano mai. Ma, ripeto a guidarli è un profondo spirito di solidarietà competente».

Annamaria Bacchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

