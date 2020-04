«Dentro la presunzione' delle previsioni c'è, latente, una profonda paura; ma non è solo questo che esprime il Nordest oggi. Nell'emergenza sta anche prendendo forma, molto nitidamente, il grande spirito di abnegazione di un popolo, a dire il vero, storicamente solidale». Stefano Allievi, sociologo, supera il tema del sondaggio per esplorare le nuove relazioni e l'anima del Nordest che soffre.

La consapevolezza del presente unisce e spinge ad un più diffuso spirito di sacrificio.

«Vero. E non parlo solo di chi opera nella Sanità, ma anche di tutti i lavoratori che fanno gli straordinari dal pubblico al privato; che donano il proprio tempo per risolvere problemi aziendali anche da casa. Parlo anche di maestri e professori che, con proprie risorse, fanno didattica a distanza. Questo è un nuovo e affascinante volto della società. Si tratta di una generosità diffusa, inimmaginabile fino a qualche settimana fa».

Comportamenti eccezionali in situazioni eccezionali.

«È sempre stato così. Mentre ciò che non cambia è la disuguaglianza sociale. E' l'isolamento che per alcuni viene vissuto in pochi metri quadrati, mentre per altri in case grandi, con giardini, palestre e piscine. E poi la solitudine degli anziani. Certo, il volontariato aiuta ma non appiana la disuguaglianza sociale».

Rimane un tempo sospeso e il silenzio.

«Che aiuta a riflettere sull'essenziale e, quindi, anche di riflesso - sulle relazioni e sulle cose superflue che sono invece sempre state vissute come indispensabili. È un esame di coscienza collettivo, quotidiano, che certamente contribuirà a plasmare nuove consapevolezze e maturare nuove saggezze».

Annamaria Bacchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA