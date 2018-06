«Attenti, la gloria non è eterna»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Il consenso appare diffuso, con un dato che si accosta alle più alte valutazioni ottenute in passato da governi di segno politico opposto. Questo porta a pensare come l'elettorato a Nordest non subisca condizionamenti di destra o di sinistra». Parte dalle prime proiezioni l'esplorazione del sondaggio per Mario Bertolissi, costituzionalista e docente all'Università di Padova: «Il governo Conte, evidentemente, porta con sé un carico di aspettative di cittadini delusi che guardano alla nuova squadra con speranza».Un risultato che si...