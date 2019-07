«Aprire le porte delle carceri e poi chiuderle»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Al tempo della Serenissima non occorreva certo chiedere un intervento più incisivo della Giustizia per contrastare la corruzione. «Perché i peculatori venivano condannati e morivano per squartamento e abbruciamento». Parola di Ivone Cacciavillani, avvocato amministrativista autore di numerose pubblicazioni giuridiche e saggi sulla storia delle istituzioni della Serenissima. Corruzione: una piaga infetta che non accenna a rimarginarsi.«Ripeto che la storia della corruzione non inizia nel presente o in un vicino passato. E le testimonianze...