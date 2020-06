Da sette anni commessa specializzata in un punto vendita di una grande catena di supermercati di Mestre, J.Z. (chiede le sigle per evitare problemi), 30 anni, ne è poi divenuta responsabile.

L'opinione prevalente è favorevole all'aumento degli stipendi di alcuni lavoratori del terziario: cosa ne pensa?

«Nell'immaginario collettivo siamo ritenuti dei sottopagati. Durante la pandemia noi stessi, che ci consideravamo una categoria sottovalutata, ci siamo resi conto di essere importanti. Senza il nostro lavoro le cose magari sarebbero andate diversamente. Anche noi siamo stati in prima linea, nel nostro punto vendita entrano 7mila persone al giorno».

Quanto incidono gli stipendi bassi tra gli addetti del vostro settore?

«La maggior parte dei colleghi è part-time: 700-800 euro netti al mese. Un riconoscimento economico maggiore sarebbe gratificante».

Come cambierebbe la sua vita se lei guadagnasse di più?

«Sarei più serena per il futuro della famiglia, anche in vista di una maternità. Ci sono delle colleghe che devono contare i soldi per arrivare a fine mese».

Si stanno imponendo delle professioni, come i rider, che più che sottopagati sono in pratica dei non pagati. Cosa si dovrebbe fare per tutelarli?

«È necessaria una rivalutazione della loro funzione. Non è accettabile vederli sfrecciare sulle strade, con manovre pericolose e spesso affannati, per guadagnarsi una consegna in più che vale cinque euro. Quanto meno andrebbe riconosciuta loro una quota fissa mensile. Ci vuole proporzione tra lavoro e rischio: è un principio che dovrebbe valere per tutte le mansioni».

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA