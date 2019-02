Aborto, legge da rivedere solo per 4 su 10 a Nordest

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SONDAGGIOLa legge 194 del 1978, che in Italia regola l'interruzione volontaria di gravidanza, in questi quarant'anni è stata spesso al centro di polemiche. Nonostante sia stata confermata anche con un referendum nel 1981, infatti, ciclicamente si ritorna a parlare di abolizione o revisione radicale della normativa. Secondo i dati raccolti da Demos per l'Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino, però, nell'opinione pubblica dell'area è una minoranza a ritenere necessaria un'azione in questo senso. È il 40%, infatti, a dichiararsi...