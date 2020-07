Un'avventura tutta nuova cominciata nel mese di marzo. Da un giorno all'altro la quotidianità della sua attività è stata stravolta dal lockdown imposto dalla pandemia. E lui, Luigi Penello, titolare dello storico ristorante Caffè Concerto di Favaro Veneto, grosso quartiere di Mestre, ha dovuto adeguarsi. «Siamo riusciti ad organizzarci per le consegne a domicilio. E, vi assicuro, non è stata una passeggiata. Ma ce l'abbiamo fatta e siamo arrivati a consegnare addirittura a Jesolo e a Bassano».

Le regole della socialità sono cambiate. Ma il desiderio del Nordest di mantenere il rapporto con il buon cibo è rimasto.

«Probabilmente la tavola ha rappresentato una sorta di ancora di salvezza alla quotidianità. Una specie di esorcismo anti-covid da portare nelle proprie case. Risultato: in alcune sere, nei fine settimana, siamo arrivati a fare anche 120 consegne. E si tratta di numeri notevoli, considerando che il nostro ristorante con un doppio turno serale ne fa 40 di coperti».

Una situazione piuttosto complessa da gestire.

«Sicuramente, ma come sarà capitato ad altri colleghi ristoratori, non avevamo altra scelta. In quest'emergenza abbiamo iniziato tutti ad operare in modo diverso, acquisendo però anche nuove competenze. Per la notevole mole di lavoro, poi, abbiamo imparato ad ordinare i nostri stessi pasti a domicilio'».

E ora cosa accade?

«I più temerari' vengono a mangiare al ristorante; poi ci sono quelli che io definisco i fuggitivi: vengono a ritirare autonomamente i propri ordini. E infine quelli che ancora prediligono le consegne a domicilio. Evidentemente, c'è ancora un po' di timore rispetto al coronavirus. Ma penso che a vincere in molti casi sia la pigrizia e l'aver conosciuto e provato la comodità della cena pronta a casa senza muoversi».

