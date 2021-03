Non è solo una questione di possesso dei mezzi informatici da imparare a usare, ma di «rinnovare il modo di fare scuola». Parla Luigi Lattanzi, docente di lettere al Liceo Stefanini di Mestre, con il 50% di classi in presenza e il 50% in Dad (didattica a distanza).

Come se la sono cavata gli insegnanti?

«Nella mia scuola, già prima dell'inizio della Dad, eravamo abituati a usare gli strumenti informatici. Dopo Carnevale del 2020 abbiamo iniziato a fare la didattica a distanza a pieno regime: c'erano docenti più esperti, altri meno, ma ci siamo aiutati gli uni con gli altri, e chi aveva più esperienza ha fatto da formatore agli altri. Alcune criticità dimostrate dai ragazzi con la pandemia si sono aggravate: molti hanno perso la motivazione, a fine anno ci sono state situazioni difficili, ma abbiamo promosso tutti anche se i mezzi che ci sono stati dati per colmare le lacune dei ragazzi erano molto aleatori».

E a settembre con la ripresa della scuola in presenza?

«Avevamo previsto cinque ingressi diversificati, differenti orari di arrivo, pause tra un'ora e l'altra per fare in modo che gli studenti recuperassero la fatica di stare immobili con la mascherina. Durante la ricreazione li portavamo fuori. Quando la scuola è stata richiusa, abbiamo attuato una circolare ministeriale, prevedeva che tutti i ragazzi dichiarati con handicap o disturbi dell'apprendimento potessero continuare a frequentarla. Noi facevamo lezione a un gruppetto in classe e con la webcam parlavamo con quelli a casa in Dad».

Qual è la realtà a distanza?

«Spesso i ragazzi si annoiano, tengono la webcam spenta, non interagiscono, si mettono a fare altro. Ma tecnicamente funziona, per evitare contagi».

Filomena Spolaor

© RIPRODUZIONE RISERVATA

