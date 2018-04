Ztl in Canal Grande: solo barche ibride o elettriche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Motori ibridi e a basso impatto ambientale per una Venezia più verde. Tra due anni il Canal Grande potrebbe diventare Ztl e a passare potrebbero essere solo le barche ibride o elettriche. Ieri all'isola della Certosa si è tenuto un convegno, organizzato da Assonautica Venezia, sulla mobilità acquea sostenibile. E stando alle dichiarazioni dell'assessore ai Trasporti Renato Boraso, alcune zone della città saranno navigabili con motori elettrici: «Stiamo valutando un provvedimento per introdurre in certi canali la conversione a...