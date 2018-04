Zoppas: Olimpiadi 2026, facciamo squadra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VERONA Il giorno dopo l'arrivo al Vinitaly dei due candidati premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, tiene banco l'ipotesi che a ricevere l'incarico in realtà possa essere Luca Zaia. Il governatore del Veneto smentisce: «Io ho l'autonomia da fare. E abbiamo 8,5 milioni di ettolitri di vino da vendere. Noi un candidato ce lo abbiamo ed è Salvini. Ci aspettiamo che lui, o chi andrà lì a Palazzo Chigi, abbia le autonomie come priorità di governo». Intanto ieri a Verona è arrivato il presidente del Consiglio de ministri in carica, Paolo...