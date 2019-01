Zoppas: «Il Governo pensi allo sviluppo visto che la locomotiva sta rallentando»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA «Il nostro giudizio sul Reddito di cittadinanza non cambia: sarebbe stato meglio investire le risorse su misure maggiormente propulsive per l'economia». L'ha ribadito Matteo Zoppas, presidente di Confindustria Veneto, al termine dell'incontro sul Por-Fse. «Speriamo che d'ora in poi si pensi allo sviluppo, perché di fronte ai segnali di potenziale recessione, è bene spingere all'interno», ha aggiunto il leader degli Industriali, paventando il rischio che «anche la locomotiva d'Italia possa essere sorpassata» dai concorrenti...