Zingaretti attacca Lega-5S: «In stallo pure sull'autonomia»

VERSO LE EUROPEEPORTOGRUARO «La Lega è in difficoltà anche in Veneto. Il presidente Zaia ha ricevuto dal ministero i dati sulle domande di cassa integrazione: + 25%. Ciò significa, per le imprese venete, crescita zero, crollo dei fatturati, della fiducia e dei consumi. Anche il Veneto, che ha dato così tanto alla Lega di Salvini, ha capito che questo governo non propone nessun modello di sviluppo. È in stallo su tutto, perfino sull'autonomia». Il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, in tour elettorale a Portogruaro per le...