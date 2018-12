Zaia: «Un prezzo base anti frode al prosecco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROPOSTATREVISO Sconti, volantini e offerte civetta: a Natale è prosecco discount. Per questo sono necessarie regole severe per la tutela del prodotto. «Serve fissare un prezzo di base al prosecco. Il consumatore deve sapere che sotto tale soglia siamo alla frode alimentare». È Luca Zaia, presente ieri alla conferenza di fine anno del Consorzio di tutela della Doc a chiarire il rischio inflazione. «Assistiamo a svendite e scontistiche che alterano la percezione del consumatore: questo arreca un grave danno al brand. Per questo bisogna...