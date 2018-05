Zaia: «Prosecco, Unesco sbaglia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VALUTAZIONECONEGLIANO (TREVISO) «Icomos raccomanda che Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Italia, non dovrebbero essere iscritte nella lista del Patrimonio Mondiale»: ecco le ventuno parole, tradotte dall'inglese, con cui l'International council on monuments and sites ha bocciato la candidatura trevigiana all'Unesco. Tre righe in coda ad una relazione di undici pagine, per sostenere che non è stato dimostrato «l'eccezionale valore universale» di quei 20,334.20 ettari distribuiti fra 15 municipalità dell'Alta Marca....