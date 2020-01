Cinquantatré anni, docente di Economia industriale, vicesindaco nella giunta di Sergio Giordani a Padova, Arturo Lorenzoni è il candidato in pectore del movimento Vcv, Il Veneto che Vogliamo, per sfidare Luca Zaia.

Professor Lorenzoni, cosa state mettendo in campo?

«Un progetto di governo alternativo a quello stanco di Zaia che non ha nessuna capacità propositiva».

Primarie per la scelta del candidato governatore: se il Pd le volesse lei parteciperebbe?

«In astratto è difficile dirlo, rischiano di essere divisive. L'elemento forte è la condivisione dei temi».

Il Pd dice che la decisione dei calendiani di Azione di tirarsi fuori dalla coalizione è tattica. Condivide?

«Mi auguro che sia tattica perché noi abbiamo un progetto davvero bello».

Lei chi vorrebbe come candidato governatore?

«Il nome è relativo, quello che io voglio è una idea solida, in Veneto c'è energia per un reale cambiamento».

La partita con Zaia è persa in partenza?

«No, è una partita contendibile. Dobbiamo riavvicinare quella parte di società civile che non ha appartenenza politica e che non si riconosce nella Lega».

Zaia non è Salvini.

«Però è Lega. E la partita è apertissima».

Al.Va.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

