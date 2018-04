Zaia domani da Malagò: «A Cortina Olimpiade low cost»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCONTROMILANO «Lasceremo al Coni e al futuro Governo la valutazione, però chiediamo che ci sia una valutazione comparativa fra la nostra candidatura di Cortina e le altre due, ovvero Torino e Milano, che sia assolutamente paritetica. Un giorno si legge che Torino e Milano sono assieme e un giorno no, ma non siamo preoccupati di questo». Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia, che domani incontrerà il n.1 del Coni, Giovanni Malagò, per discutere dei Giochi invernali del 2026. «Per l'Italia sarà un punto di forza...