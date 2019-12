Zaia contro Pennacchi: «Dice il falso». Il Pd: «È satira»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAVENEZIA Luca Zaia contro Andrea Pennacchi. A dividerli Poiana, il veneto arrabbiato interpretato dall'attore padovano a Propaganda Live su La7, in particolare per lo sketch andato in onda tre settimane fa e dedicato all'aqua granda, ironizzando sulla famosa foto che ritraeva il trevigiano sorridente accanto a Giancarlo Galan, da molti spacciata come relativa alla posa della prima pietra del Mose ma in realtà scattata al lancio del logo turistico veneto. «Quando una persona afferma una falsità sul presidente della Regione, si...